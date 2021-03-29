В Роспотребнадзоре спрогнозировали показатели по COVID этой весной

В России ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В России ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В России ещё возможны колебания заболеваемости по COVID-19 от суток к суткам, но рост вряд ли достигнет показателей осеннего пика. Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, сезонные вирусы отлично себя чувствуют в прохладной влажной весенней погоде, которая обычно сопровождается перепадами температуры. Такого же поведения следует ожидать и от коронавирусной инфекции.

Как сообщили «РИА Новости», специалист отметила, что наметился четкий тренд на снижение заболеваемости, однако по-прежнему необходимо соблюдать меры защиты от COVID-19.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что следующий этап COVID-19 будет связан с животными.