Гинцбург объяснил, что следующий этап COVID-19 будет связан с животными

По словам Гинцбурга, ученые доказали возможность ревакцинации аденовирусными векторами без потери иммуногенности к целевому антигену. Фото: Pixabay

По словам Гинцбурга, ученые доказали возможность ревакцинации аденовирусными векторами без потери иммуногенности к целевому антигену. Фото: Pixabay

Директор Национально исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург предсказал, что следующий этап пандемии ковид-19 будет связан с заражением домашних и сельскохозяйственных животных. Об этом он сообщил в интервью «Известиям».

На вопрос о том, как коронавирус поведет себя в ближайшем будущем академик заявил, что следующим этапом будет заражение сельскохозяйственных и домашних животных.

По словам специалиста, в течение года человечество будет защищено качественными вакцинами.

Но несмотря ни на что, к этому моменту будут заражены домашние животные.

Гинцбург отметил, что вызволять питомцев никто не станет, поэтому вокруг нас будут постоянно присутствовать очаги этого возбудителя, который при этом будет еще эволюционировать.

Академик заявил, что стоит быть готовыми «к длительному существованию с этим возбудителем».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург опроверг информацию о невозможности ревакцинации «Спутником V».