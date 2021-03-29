Стало известно, что не так с вакциной AstraZeneca

После доработки западного препарата его цена может повыситься. Фото: sputnikvaccine.com

После доработки западного препарата его цена может повыситься. Фото: sputnikvaccine.com

Главная проблема вакцины от AstraZeneca в том, что она быстро распространилась по миру, хотя была не до конца готова. Такое заявление сделал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, указанный препарат является самым дешевым на рынке, поэтому его начали массово закупать в самом начале вакцинации, когда препарат еще не был доработан. Он предположил, что дело в недостаточной степени очистки.

Гинцбург рассказал в интервью «Известиям», что в отличие от AstraZeneca, российский «Спутник V» способствует выработке у человека антител, которые являются идентичными натуральным.

Напоминаем, что по всему миру выявлено несколько случаев, когда у людей были серьезные последствия после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Эксперты пытаются выяснить, как укол мог повлиять на самочувствие пациентов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в Норвегии еще два человека скончались после получения вакцины AstraZeneca.