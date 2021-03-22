В Норвегии еще два человека скончались после получения вакцины AstraZeneca

В Норвегии еще два человека скончались после получения вакцины AstraZeneca
Всего после вакцинации в больницу попали пять человек. Фото: pixabay.com

В Норвегии еще два человека умерли после получения прививки AstraZeneca.

Всего после вакцинации в больницу попали пять человек. У госпитализированных обнаружили комбинацию тромбоза, кровоизлияний и низкого числа тромбоцитов.

Один из них умер в начале прошлой недели. Сейчас стало известно, что скончались еще два человека, сообщает норвежское Агентство лекарственных средств.

Не исключено, что новые случаи могут быть связаны с вакциной AstraZeneca, пишет агентство.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые изучили истории болезней трех медиков, у которых после вакцинации образовались тромбы. Они пришли к выводу, что препарат вызывает слишком сильный иммунный ответ, а это приводит к повышенному тромбообразованию.

AstraZeneca COVID-19 коронавирус норвегия


 

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