Норвежские ученые рассказали, почему вакцина AstraZeneca вызывает тромбы

Вакцину ставят только тем, кто перенес COVID-19 более полугода назад. Фото: pixabay.com

Вакцину ставят только тем, кто перенес COVID-19 более полугода назад. Фото: pixabay.com

Дело в том, что препарат вызывает слишком сильный иммунитет.

Группа исследователей университетской клиники Осло предположили, по какой причине вакцина AstraZeneca может вызывать тромбы. Об этом пишет издание VG в четверг, 18 марта.

Ученые изучили состояние трех медиков, у которых после вакцинации образовались тромбы. Они пришли к выводу, что препарат вызывает слишком сильный иммунный ответ, что приводит к повышенному тромбообразованию.

Напоминаем, что из-за препарата в больницу угодили три врача. У них заметили острую побочную реакцию, один медик в итоге скончался, у двух других обнаружили тромбы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге врач рассказала о «нежелательных явлениях» после прививки «Спутником V». Она отметила, что после всех вакцин бывают различные реакции и не стоит переживать.