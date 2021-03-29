ВОЗ допустила, что рынок в Ухане не был источником коронавируса

ВОЗ допустила, что рынок в Ухане не был источником коронавируса
Ученые продолжают изучать коронавирус. Фото: pixabay

Международная группа экспертов ВОЗ пока не спешит делать вывод о том, что рынок морепродуктов «Хуанань» в Ухане был источником распространения COVID-19, говорится в проекте отчета экспертов.

В отчете экспертов говорится, что многие из первых случаев заражения коронавируса были связаны с рынком «Хуанань», но такое же количество случаев было связано с другими рынками, а некоторые не были с ними не связаны, сообщает РИА «Новости».

Согласно отчету миссии ВОЗ, наиболее вероятным сценарием происхождения коронавируса является передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное.

Напомним, эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что причиной распространения коронавируса SARS-CoV-2 могла стать торговля дикими животными в Китае. По их словам, наиболее вероятной причиной происхождения коронавируса является торговля дикими животными на рынке морепродуктов «Хуанань» в Ухане.

По последним данным, в мире число зараженных коронавирусом достигло 127 364 552 человек, выздоровело 72 251 610 пациентов, число смертельных исходов достигло 2 786 809.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ,у 20% переболевших коронавирусной инфекцией не вырабатываются защитные антитела к вирусу. Гинцбург порекомендовал гражданам, у которых не появились антитела после болезни, привиться от коронавируса для гарантированного развития иммунитета к COVID-19.

ВОЗ источник рынок


 

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