В Петербурге ожидаются дождь и снег 8 апреля

Местами пройдут кратковременные дожди с мокрым снегом. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Днем столбики термометров покажут +4…+6 градусов, в Ленобласти температура воздуха по области +2…+7°. Ветер западного направления подует со скоростью 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы.

«Скорость смещения этого циклонического вихря составляет около 60 км/ч и ровно сутки назад он был над Крымом, а сегодня днём окажется над западом Архангельской области», — рассказал синоптик.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что средняя температура воздуха в первые два месяца лета будет близка к климатической норме — вероятность этого около 60%. Но в августе в Северной столице будет значительно жарче.