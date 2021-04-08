Новый обвал рубля: в Петербурге могут измениться цены на квартиры, машины и еду в кафе

На сегодняшний день курс валюты продолжает удивлять, он вновь обновил многомесячные максимумы, в связи чем появилась информация об изменении стоимости на жилье, машины и блюда в ресторанах Петербурга. Об этом сообщает АБН.

Судя по информации Московской биржи курс евро впервые с февраля этого года стал выше 92 рублей. Доллар же преодолел отметку в 78 впервые с ноября.

В связи с этим петербургские бизнесмены очень обеспокоены.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что рестораторам придется повысить цены примерно на 10-15%. Это произошло в связи с ростом инфляции. Однако для некоторых предпринимателей гораздо страшнее оказались скачки валют.

Так, например, изменения курса почувствовали на себе рестораторы, которые реализовывают алкоголь. Так как они покупают его в евро.

Поэтому цены в кафе с импортным продуктом, естественно, возрастут.

Продовольствие курс также не обошел стороной. Ведь цены на продукты питания у розничного торговца на товары с импортными компонентами обязательно вырастут.

В стороне от происходящего не останется и рынок недвижимости города на Неве. Учитывая то, что Северная столица уже в начале года итак была лидером мирового рейтинга роста цен на жилье. Специалисты думают, что повышение цен происходит из-за сокращения объема предложения, замедления строительства и высокого спроса.

Так эксперты говорят, что к данным причинам скоро может присоединиться и резкое ослабление рубля. По словам компетентных в вопросах недвижимости, ослабление рубля традиционно отражается в стоимости квадратного метра жилья.

Во-первых, действия оказываются через оборудование. Оно куплено либо за валюту, либо находится в кредите, и тоже не в рублях.

Есть вероятность, что падение рубля скажется и на автомобильном рынке. Специалисты утверждают, что это не произойдет так резко.

При этом, эксперты не отметают вариант, что данный скачок может оказаться временным и вскоре все вернется к прошлым значениям.

Стоит напомнить, что петербургский авторынок начал 2021 год заметно лучше общероссийского. За два месяца продажи новых автомобилей в Петербурге оказались на 19% лучше таких же показателей годом ранее.

Считают, что текущее падение рубля, не особо напугает потребителя. Поэтому большого спроса на покупку автомобилей эксперты не ждут.

Измениться все может если рубль обвалится на 10-15%, но финансовые аналитики считают это маловероятным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ресторанам Петербурга придется поднять цены примерно на 20% из-за повышения цен на продукты и логистику.