Ресторанам Петербурга придется поднять цены примерно на 20%

Рестораторы города на Неве намерены поднять цены из-за того, что выросла цена на продукты и логистику. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Так, учредитель «Tea House Group» Владимир Хамзаев отметил, мясо и рыба — основные ингредиенты подаваемых в заведениях блюд, стали дороже примерно на 20%.

Также совладелец ресторанов «Русская рыбалка», «Карл и Фридрих», «Альпенхаус» Михаил Фейгельман упомянул, что зелень, овощи и фрукты подорожали практически на треть, масло для фритюра — на 50%, на 20% — на мясо и курицу, крупы примерно так же.

Цены продолжают расти: в прошлом году мы закупали яйца по 5 рублей за штуку, в начале этого года — по 7,3 рубля, стоимость яйца из последней поставки в марте — уже 8 рублей. Цены на сыр, морепродукты и консервацию пока стабильны — эти продукты были закуплены поставщиками до инфляции. Но это временно, новые поставки будут уже совсем на других условиях. К тому же стоимость бензина выросла, а логистические расходы также вызовут подорожание продуктов, — поделился ресторатор.

По прогнозам «Tea House Group», из-за подорожания средний чек увеличится, но поток гостей снизится на 5—7%, в результате выручка останется прежней.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге оборот заведений общепита снизился на 30,5% в прошлом году. Это худший результат за последние 10 лет.