В Петербург завезли почти 40 тысяч доз вакцины от ковид-19

В Петербург завезли почти 40 тысяч доз вакцины от ковид-19
В Петербург поступила новая партия вакцины от ковид-19. Фото: unsplash

В Петербург доставлена новая партия вакцины в количестве 38,3 тыс. дозы, из них 13,7 тыс. «ЭпиВакКорона» и 24,6 тыс. «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Сегодня, 8 апреля, в Петербург поступила очередная партия антиковидной вакцины. В ближайшее время 38,3 тыс. доз препарата доставят в прививочные пункты.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что на данный момент сформирован запас, которого достаточно, чтобы увеличить количество вакцинируемых.

При этом на сегодняшний день в Северную столицу направили всего около 594,5 тыс, доз вакцины.

Напомним, что сделать прививку можно в любом медицинском учреждении, следует только записаться по телефону «122».

Известно, что вакцинировались в городе на Неве всего 423,5 тыс. человек. И только около 305 тыс. человек закончили цикл вакцинации, то есть сделали две прививки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что страна готова закупить 2,5 миллиона доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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