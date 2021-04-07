Премьер Баварии надеется, что страна сможет закупить 2,5 млн доз «Спутника V»

Премьер Баварии надеется, что страна сможет закупить 2,5 млн доз «Спутника V»
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Местные власти уже подписали предварительный контракт, который позволит поставить вакцину.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что страна готова закупить 2,5 миллиона доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что на данный момент уже заключен предварительный контракт с баварской фирмой на поставку препарата. Его подпишут чуть позже. Зёдер добавил, что в случае, если российскую вакцину одобрит Евросоюз, то будет возможность получить дополнительные дозы «Спутника V».

Непонятно, как долго Евросоюз будет размышлять об одобрении препарата. Специалисты проверяют, насколько безопасен и эффективен «Спутник V».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Австрия может зарегистрировать «Спутник V» в обход Евросоюза. В стране хотят как можно скорее начать массовую вакцинацию.

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