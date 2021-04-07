Австрия может зарегистрировать «Спутник V» в обход Евросоюза

В стране хотят как можно скорее начать массовую вакцинацию.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что допускает регистрацию российской вакцины «Спутник V» на национальном уровне, если Европейское агентство лекарственных средств не сделает этого в ближайшее время. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что сразу несколько стран Евросоюза используют препарат и благодаря этому они быстрее других государств прививают население. Это, добавил Курц, сохраняет жизни и рабочие места. Политик выразил надежду, что Австрия сможет закупить вакцину и начать применять ее как можно скорее.

«Нам бы это сильно помогло, потому что процесс вакцинации значительно ускорился бы. Я выступаю за то, чтобы мы это сделали. Мы сейчас согласовываем это в федеральном правительстве»,

— заявил он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что образование тромбозов после вакцины AstraZeneca назвали редким побочным эффектом.