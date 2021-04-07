Образование тромбозов после вакцины AstraZeneca назвали редким побочным эффектом

Образование тромбозов после вакцины AstraZeneca назвали редким побочным эффектом
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Эксперты признали, что из-за препарата могут образовываться тромбозы, но крайне редко.

В комитете по безопасности Европейского агентства лекарственных средств (European Medicines Agency, EMA) заявили, что после вакцинации AstraZeneca могут образовываться тромбозы. Такую реакцию назвали редким побочным эффектом после ввода препарата, которая бывает далеко не у всех. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте ЕМА.

Эксперты настаивают на том, что тромбозы образовываются крайне редко, поэтому переживать об этом не стоит. Они убеждены, что пользы от препарата больше, чем вреда.

Напоминаем, что препаратом AstraZeneca привились около 34 миллионов человек, тромбозы образовались у 222 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ЕС заявили о наличии связи между вакциной AstraZeneca и тромбозом.

AstraZeneca побочный эффект тромбоз


 

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Образование тромбозов после вакцины AstraZeneca назвали редким побочным эффектом
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