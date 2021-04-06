В ЕС заявили о наличии связи между вакциной AstraZeneca и тромбозом

Эксперты пока что не спешат с выводами и продолжают изучать препарат и его реакцию на организм.

Европейское агентство по лекарственным средствам заявило о наличии связи между вакциной AstraZeneca и тромбозом. Эксперты уверены, что препарат может быть в чем-то виноват, но пока нельзя говорить о чем-либо наверняка. Об этом заявил глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

Он отметил, что вакцина порой вызывает различные реакции, но с чем это связано – не совсем ясно. Тем более, отметил Кавалери, случаи настолько редки, что исследования продолжаются, его результаты станут известны позже. Напоминаем, что использование AstraZeneca одобрено в странах Евросоюза, но некоторые государства отказываются от применения после нескольких тревожных случаев летальных исходов после вакцинации препаратом.

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