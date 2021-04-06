В Ленобласти планируют привить от коронавируса почти 1 млн человек

На данный момент в регионе более 83 тысяч вакцинированных.

В Ленинградской области необходимо привить от коронавируса почти один миллион человек, чтобы сформировать коллективный иммунитет и приостановить распространение инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отметил, что в регионе есть все необходимое, чтобы как можно больше людей сделали прививки. Он также надеется, что поставки «Спутника V» будут регулярными и системными.

Напоминаем, что на данный момент в регионе сделали прививку более 83 тысяч человек. За минувшие сутки первый укол поставили 4,4 тысячам пациентов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербург привезут почти 14 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона». Известно, что тяжёлых больных в ковид-стационарахна данный период времени 26%.