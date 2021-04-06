В Петербург привезут почти 14 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона»

В Петербург уже на этой неделе ожидают поступления лекарства от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом сообщает межведомственный координационный совет.
В ближайшее время 13.770 тыс. доз препарата доставят в прививочные пункты.
Сообщается, что новые случаи заражения за последние семь дней новой коронавирусной инфекцией в медицинских учреждения снизилось на 3,9%. Плюс ко всему, на 5,2% сократилось и численность активно болеющих ковид-19.
Однако, число госпитализированных растет, показатели увеличились на 17,19% по сравнению с тем же днём на прошлой неделе.
Известно, что тяжёлых больных в ковид-стационарахна данный период времени 26%.
При этом 180 человек находятся на аппарате искусственной вентиляции легких.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 6 апреля, в Петербург поступила очередная партия антиковидной вакцины «Спутник V». В ближайшее время 29,7 тыс. доз препарата доставят в прививочные пункты.