В Петербург привезут почти 14 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона»

В Петербург уже на этой неделе ожидают поступления лекарства от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом сообщает межведомственный координационный совет.

В ближайшее время 13.770 тыс. доз препарата доставят в прививочные пункты.

Сообщается, что новые случаи заражения за последние семь дней новой коронавирусной инфекцией в медицинских учреждения снизилось на 3,9%. Плюс ко всему, на 5,2% сократилось и численность активно болеющих ковид-19.

Однако, число госпитализированных растет, показатели увеличились на 17,19% по сравнению с тем же днём на прошлой неделе.

Известно, что тяжёлых больных в ковид-стационарахна данный период времени 26%.

При этом 180 человек находятся на аппарате искусственной вентиляции легких.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 6 апреля, в Петербург поступила очередная партия антиковидной вакцины «Спутник V». В ближайшее время 29,7 тыс. доз препарата доставят в прививочные пункты.