В Петербург завезли почти 30 тысяч доз вакцины «Спутник V»

В Петербург завезли почти 30 тысяч доз вакцины «Спутник V»
В Петербург доставлена новая партия вакцины. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Сегодня, 6 апреля, в Петербург поступила очередная партия антиковидной вакцины «Спутник V». В ближайшее время 29,7 тыс. доз препарата доставят в прививочные пункты.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что пандемия не закончилась, а самой надежной защитой от ковид-19 является прививка. Также же Беглов отметил, как важно соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.

«Призываю всех петербуржцев пройти вакцинацию. Только вместе мы сможем выработать коллективный иммунитет и противостоять вирусу», — пояснил губернатор.

Глава Петербурга отметил, что сам прошел полную вакцинации от ковид-19 и чувствует себя хорошо.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роспотребнадзор рассказал об эпидемиологической ситуации Северной столицы в период с 29 марта по 4 апреля.

"Спутник V" Александр Беглов вакцина новости СПб


 

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