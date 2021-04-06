Роспотребнадзор рассказал об эпидситуации в период с 29 марта по 4 апреля

Наблюдается снижение заболеваемости за последнюю неделю в Петербурге. Фото: pixabay

Наблюдается снижение заболеваемости за последнюю неделю в Петербурге. Фото: pixabay

На сегодняшний день в Северной столице заболеваемость гриппом и другими вирусными инфекциями находится на неэпидемическом уровне. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора по Петербургу.

В период с 29 марта по 4 апреля зафиксировано снижение заболеваемости людей всех возрастных групп.

Показатели заболеваемости, как всего населения, так и во всех возрастных группах оказались ниже недельных эпидемических порогов.

Так заболевание всего населения снизилось на 25,1%.

При этом взрослое население на 15,1%.

Дети до двух лет на 40,1%, а детей от 3 до 6 лет на 38,7%, более старший возраст от 7 до 14 лет снизился на 50,5%.

Однако количество людей, которых пришлось госпитализировать, выросло на 9,1%, если сравнивать с прошлой неделей.

Заболеваемость вызвана в основном респираторными вирусами не гриппозной этиологии. Также случаев гриппа не выявлено.

Отмечается , что групповых заболеваний ОРВИ зарегистрировано не было.

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