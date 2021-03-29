Норвегия с апреля ужесточает правила въезда в страну из-за ситуации с COVID-19

Правительство Норвегии приняло решение ужесточить ограничения на международные полеты в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. С апреля требования для въезда в страну будут ужесточены.

Норвежские власти сообщили, что требования на международной границе ужесточат с 1 апреля. С этого числа прибывшие туристы, которые сдали тест на коронавирус на границе, должен будет дожидаться результатов обследования на пограничной территории. За отказ будет назначаться крупный штраф.

Граждане Норвегии и обладатели вида на жительство также будут предоставлять отрицательный тест на COVID-19 при въезде в страну. Результаты обследования должны быть получены за 24 часа до прибытия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Чехии продлили режим ЧС из-за пандемии COVID до 11 апреля.