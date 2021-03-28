В Чехии продлили режим ЧС из-за пандемии COVID до 11 апреля

Режим чрезвычайной ситуации в Чехии, объявленный из-за тяжелой эпидемиологической ситуации, продлен еще на две недели — до 11 апреля.
Правительство страны настаивало на продлении режима ЧС еще на один месяц, однако против этого в парламенте выступили оппозиционные партии. Об этом сообщил ТАСС.
Чрезвычайное положение было объявлено в Чехии в октябре 2020 года и с тех пор неоднократно продлевался. Без последнего решения, действующий режим в стране истекло бы 28 марта
Ситуация с COVID-19 в Чехии является одной из наиболее сложных в Евросоюзе.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что 20 января президент Чехии сделал прививку от коронавирусной инфекции. Ему поставили укол в Центральном военном госпитале в Праге.