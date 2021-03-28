В Чехии продлили режим ЧС из-за пандемии COVID до 11 апреля

В Чехии продлили режим ЧС из-за пандемии COVID до 11 апреля
Эпидемиологическая обстановка в Чехии остается одной из самых сложных и напряженных в Евросоюзе. Фото:Pixabay

Режим чрезвычайной ситуации в Чехии, объявленный из-за тяжелой эпидемиологической ситуации, продлен еще на две недели — до 11 апреля.

Правительство страны настаивало на продлении режима ЧС еще на один месяц, однако против этого в парламенте выступили оппозиционные партии. Об этом сообщил ТАСС.

Чрезвычайное положение было объявлено в Чехии в октябре 2020 года и с тех пор неоднократно продлевался. Без последнего решения, действующий режим в стране истекло бы 28 марта

Ситуация с COVID-19 в Чехии является одной из наиболее сложных в Евросоюзе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что 20 января президент Чехии сделал прививку от коронавирусной инфекции. Ему поставили укол в Центральном военном госпитале в Праге.

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