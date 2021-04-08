Пограничники задержали трех граждан СНГ на границе под Выборгом

Пограничники задержали трех граждан СНГ на границе под Выборгом
За нарушение пограничного режима ответственность грозит как иностранцам, так и гражданам РФ. Фото: pixabay

В пограничной зоне в Выборгском районе Ленобласти задержаны трое иностранных граждан.

Иностранцы являются гражданами стран СНГ, при себе документов, дающих право на нахождение в пограничной зоне, у них не оказалось, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти. С какой целью они хотели пересечь границу не сообщается.

Нарушителей привлекли к административной ответственности –им грозит штраф.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в среду, 20 января, в пограничной зоне Ленинградской области задержали 21 выходца из стран СНГ, не имеющих разрешения на пребывание на режимной территории.

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