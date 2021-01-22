В Ленобласти задержали более 20 граждан СНГ, пытавшихся незаконно пересечь границу

За нарушение пограничного режима ответственность грозит как иностранцам, так и гражданам РФ. Фото: pixabay

За нарушение пограничного режима ответственность грозит как иностранцам, так и гражданам РФ. Фото: pixabay

В среду, 20 января, в пограничной зоне Ленинградской области задержали 21 выходца из стран СНГ, не имеющих разрешения на пребывание на режимной территории.

Задержанных привлекли к административной ответственности по ч.1.1 ст.18.2 КоАП РФ. В общей сложности, нарушители заплатили более 14 тысяч рублей штрафа и были выдворены за пределы пограничной зоны, уведомляет пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В общей сложности, с 1 января 2021 года сотрудники управления выявили более 200 таких нарушителей, большинство из которых — граждане иностранных государств. Все они получили административное предупреждение либо денежный штраф.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на границе России и Финляндии начнут проводить тестирование на COVID-19.