На границе России с Финляндией начнут тестировать на Covid-19

В Финляндии приняли новые более строгие меры защиты от коронавируса. Теперь прибывающие в страну россияне будут проходить тесты на наличие болезни.

Об этом стало известно в воскресенье, 17 января. Как сообщает YLE, тестирование на коронавирусную инфекцию начнется на пограничном пункте Ваалимаа 19 января. Отметим, что принимать пробы будут добровольно. Однако пройти тест рекомендуют всем желающим. Проводиться процедура будет с 10 до 18 часов ежедневно.

Также граждане, прибывающие в Финляндию через пограничные пункты Иматра и Нуйямаа, будут заполнять анкеты о состоянии здоровья. Проходить данную процедуру будут те, у кого есть вид на жительство в Финляндии.

Новые меры будут приняты в стране Суоми до 7 февраля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Финляндия ежемесячно теряет 20 млн евро без российских туристов.