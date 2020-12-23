Финляндия ежемесячно теряет 20 млн евро без российских туристов

В Финляндии турбизнес подсчитал убытки из-за коронавирусной инфекции. Закрытие границы с Россией ежемесячно приносят потерю в 20 млн евро.

Об этом сообщает издание Yle со ссылкой на слова исполнительного директора аналитического центра ТАК Паси Нуркка. Специалист отмечает, что за весь период пандемии, – с марта по декабрь, – приграничные регионы Финляндии потеряли около 200 млн евро. От закрытых границ больше всего пострадали магазины розничной торговли и туристические фирмы.

Кроме этого, пандемия коронавируса привела к закрытию крупных торговых точек в данных регионах, а также к сокращению сотрудников спа-отелей.

Сокращения работников будут продолжаться. Так Паси Нуркка добавил, что с марта в Южной Карелии в 250 компаниях ведутся переговоры по увольнению персонала. Работу могут потерять примерно 1 800 человек. Об этом специалист заявил со ссылкой на данные бюро занятости и экономического развития.

Убытки от коронавируса приносят колоссальные цифры. Например, в прошлом году туристическая отрасль приносила большой доход, – 98% туристов из России пополнили компании на 310 млн евро.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Финляндия обвинила Россию в завозе коронавирусной инфекции.