Финляндия обвинила россиян в завозе коронавирусной инфекции

Финляндия все еще считает Россию недостаточно безопасной с точки зрения эпидемиологической обстановки. Фото: pixabay.com

Финляндия все еще считает Россию недостаточно безопасной с точки зрения эпидемиологической обстановки. Фото: pixabay.com

Власти Финляндии считают, что треть случаев коронавируса, выявленных за неделю, завозят из России. Об этом сообщается на сайте финской телерадиокомпании Yle.

Начальник отдела услуг здравоохранения медицинского округа Южной Карелии Туула Кархула заявил, заражения фиксируются и в Южной Карелии. За последнюю неделю там выявлено четыре случая — это примерно треть всех инфекций в течение недели.

Напряженная ситуация наблюдается и в соседнем регионе Кюменлааксо. Там российское происхождение приписывают каждому четвертому случаю заражения коронавирусом.

По последним данным, в Финляндии число зараженных достигло 19 935 человек, выздоровели 15 300 пациентов, количество смертельных случаев достигло 374.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Финляндии хотят подготовить закон об открытии туризма к Рождеству. В МВД опровергли эти данные и сообщили о то, что страна останется по-прежнему закрытой для российских туристов. До этого издание Yle сообщало о том, что открыть границы могут из-за полного отсутствия туристов.