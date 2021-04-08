В Ленинградскую область доставили первую партию «ЭпиВакКорона»

В Ленинградскую область доставили первую партию «ЭпиВакКорона»
"ЭпиВакКорона" — однокомпонентная синтетическая пептидная вакцина против COVID-19. Фото: Роспотребнадзор

В Ленинградскую область поступила вакцина «ЭпиВакКорона», доставленная партия лекарства от ковида-19 — первая для региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

Вакцину «ЭпиВакКорона» доставили в объеме 1620 комплектов, она рассчитана на такое же количество человек.

В ближайшее время со склада организации «Ленфарм» препарат доставят в прививочные пункты.

По информации ведомства, данная вакцина также хорошо защищает от ковид-19, что и «Спутник V».

Однако сообщают, что природа препарата и механизм действия «ЭпиВакКорона» совершенно иной, нежели чем у «Спутник V».

Последний вызывает иммунный ответ благодаря обезвреженным частицам аденовируса, а «ЭпиВакКорона» в результате искусственно синтезированных пептидов вируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербург 8 апреля доставили новую партию вакцины в количестве 38,3 тыс. дозы, из них 13,7 тыс. «ЭпиВакКорона» и 24,6 тыс. «Спутник V».

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