С 9 апреля на 13 популярных маршрутов выйдут дополнительные автобусы

С 9 апреля на 13 популярных маршрутов выйдут дополнительные автобусы. Фото: Baltphoto

С 9 апреля на 13 популярных маршрутов выйдут дополнительные автобусы. Фото: Baltphoto

В Санкт-Петербурге на 13 маршрутах станет больше автобусов. Они начнут курсировать по городу уже 9 апреля.

В будни отправятся более 20 дополнительных автобуса, информирует пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс». Автобусы проследуют по маршрутам № 9, 27, 46, 140, 154, 165, 169, 171, 181, 186, 200, 210 и 300.

Такое решение сделает поездки горожан более удобными, а также им придётся меньше ждать автобусов, ведь с вводом дополнительного транспорта на маршруты, восстанавливается объём транспортного обслуживания, который действовал до объявления пандемии.

В марте СПб ГУП «Пассажиравтотранс» усилило маршруты, направив на линии более 40 дополнительных автобусов. В прошлом месяце количество автобусов будет увеличено еще на востребованных направлениях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге появилось 65 новых автобусов на экологичном топливе.