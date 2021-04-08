С 9 апреля на 13 популярных маршрутов выйдут дополнительные автобусы

В Санкт-Петербурге на 13 маршрутах станет больше автобусов. Они начнут курсировать по городу уже 9 апреля.
В будни отправятся более 20 дополнительных автобуса, информирует пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс». Автобусы проследуют по маршрутам № 9, 27, 46, 140, 154, 165, 169, 171, 181, 186, 200, 210 и 300.
Такое решение сделает поездки горожан более удобными, а также им придётся меньше ждать автобусов, ведь с вводом дополнительного транспорта на маршруты, восстанавливается объём транспортного обслуживания, который действовал до объявления пандемии.
В марте СПб ГУП «Пассажиравтотранс» усилило маршруты, направив на линии более 40 дополнительных автобусов. В прошлом месяце количество автобусов будет увеличено еще на востребованных направлениях.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге появилось 65 новых автобусов на экологичном топливе.