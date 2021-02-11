В Петербурге появилось 65 новых автобусов на экологичном топливе

В Петербурге появилось 65 новых автобусов на экологичном топливе
Сразу 65 новых автобусов выйдут на маршруты. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Петербурге парк общественного транспорта пополнился современными экологичными автобусами ЛиАЗ-529267. Сразу 65 новых автобусов выйдут на маршруты.

Как сообщили в Смольном, новый экологически чистый транспорт поступил в петербургский «Пассажиравтотранс». Каждый автобус рассчитан на перевозку 113 пассажиров, для которых есть 30 мест для сидения. Также в автобусах есть оборудование для бесконтактной оплаты проезда и зарядные устройства для телефонов. Все автобусы будут базироваться в парке на Кубинской улице.

Сообщается, что в этом году город закупит еще 54 автобуса на метане.

Кроме того, город увеличит количество троллейбусов с увеличенным автономным ходом до 160 единиц. В 2021 году начнется работа над проектом строительства нового парка на 400 электробусов в Красногвардейском районе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный доработает план развития транспортной системы Петербурга и области.

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