Смольный доработает план развития транспортной системы Петербурга и области

План развития нужно доработать в ближайшие дни. Фото: Baltphoto

План развития нужно доработать в ближайшие дни. Фото: Baltphoto

План должен быть готов в течение месяца.

Вице-премьер РФ Маран Хуснуллин ознакомился с планом развития транспортной систему Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 2024 года. Он отметил, что его необходимо доработать в течение месяца, о чем сообщает РИА Новости.

Смольный планирует выделить средства в первую очередь на строительство Широтной магистрали скоростного движения, подключение Западного скоростного диаметра к Широтной магистрали скоростного движения и Южной широтной магистрали.

«Ключевой вопрос – это создание единой интеллектуальной транспортной системы, которая должна быть взаимоувязана между двумя субъектами»,

— отметил Хуснуллин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с 31 января в Петербурге ограничат движение транспорта по набережной реки Мойки.