С 31 января в Петербурге ограничат движение транспорта по набережной реки Мойки

Все ограничения движения транспорта, связанные с производством земляных, строительных и ремонтных работ, доступны на карте на сайте ГАТИ. Фото: Baltphoto/Вероника Перминова

Все ограничения движения транспорта, связанные с производством земляных, строительных и ремонтных работ, доступны на карте на сайте ГАТИ. Фото: Baltphoto/Вероника Перминова

В Петербурге с 31 января по 20 апреля в связи с продолжением работ по реконструкции тоннельного канализационного коллектора (ТКК) будет поэтапно ограничиваться движение по набережной реки Мойки.

В частности, с 31 января по 20 февраля будет ограничен проезд транспорта на участке набережной Мойки возле дома №6-8 по Дворцовой площади. Об этом в пятницу, 29 января, информирует Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ). Работы проводит ГУП «Водоканал Петербурга».

Водителя предлагают маршрут объезда с Невского проспекта: по Малой Морской улице до Кирпичного переулка, затем по набережной реки Мойки до Большой Конюшенной улицы. После — по Волынскому переулку до Мошкова переулка и по Миллионной улице, а затем по набережной Зимней канавки и Аптекарскому переулку к набережной реки Фонтанки и Замковой улице.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Тамбасова закрывают движение транспорта до 15 марта.