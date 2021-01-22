На Тамбасова ограничат движение до середины марта

В Северной столице закрывается движение на улице Тамбасова до 15 марта. Ограничения связаны с проведением дорожных работ.

Об этом стало известно в пятницу, 22 января. Как сообщает пресс-служба комитета по транспорту, движение ограничат с 24 января по 15 февраля на улице Тамбасова от проспекта Ветеранов до улицы Чекистов.

Отмечается, что дорожные работы изменят маршруты автобусов №87 и №165.

«Автобусы №№ 87, 165 направлены: от конечной остановки «Ж/д станция Лигово» по действующей трассе до ул. Тамбасова, далее по ул. Тамбасова, пр. Ветеранов, ул. Добровольцев, ул. Чекистов и далее по действующим трассам (в обратном направлении – без изменения трасс). «Коммерческие» автобусы № К-165 направлены по аналогичной трассе», – говорится в сообщении комитета.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что съемки фильма ограничат движение по Соляному переулку 26 января.