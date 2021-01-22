Съемки фильма ограничат движение по Соляному переулку 26 января

Жителей Северной столицы предупредили об ограничениях из-за сьемок фильма. Так в городе будет недоступно движение транспорта по Соляному переулку 26 января.

Об этом стало известно в пятницу, 22 января. Как сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, ограничения продлятся ровно один день. Автомобилистам придется выбрать другой маршрут, так как с 9 часов вечера Соляной переулок будет недоступен от Гангутской улицы до улицы Пестеля.

Отметим, что на данном участке будут снимать художественный фильм «Адвокат Империи».

Также ограничения коснутся и общественного транспорта. С 25 января с 8:00 до окончания съемок будет запрещена остановка по данным адресам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ГАТИ информирует об ограничениях на дорогах Петербурга с 24 по 26 января.