ГАТИ информирует об ограничениях на дорогах Петербурга с 24 по 26 января

Согласно данным Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) с 24 по 26 января в Северной столице ограничат движение транспорта в Московском, Петроградском и Приморском районах.

Так, 24 января с 3:00 до 3:20 закроют проезд по четной стороне Пулковского шоссе на участке от Пороховской улицы до железнодорожного моста. Затем, 25 января, в это же время ограничат движение по нечетной стороне магистрали, на участке от 5-го Предпортового проезда до АЗС. В это время ОАО «РЖД» будет устанавливать на Пулковском шоссе пролетное строение.

Также ограничения ждут петербуржцев на Кронверкской улице в период с 25 по 11 февраля. На участке от Кронверкского проспекта до Сытнинской улицы ПАО «Россети Ленэнерго» продолжат работы по прокладке электрокабеля.

В Приморском районе, на участке Парашютной улицы от Байконурской до Серебристого бульвара ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» приступит к прокладке водопроводной сети, в связи с чем с 26 января по 20 февраля движение транспорта на этом маршруте будет ограничено.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ГУП «ТЭК СПб» планирует завершить ремонт теплосетей возле станции метро «Проспект Просвещения» в октябре 2021 года.