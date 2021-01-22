ТЭК завершит реконструкцию теплосетей возле метро «Проспект Просвещения» к октябрю 2021 года

ТЭК завершит реконструкцию теплосетей возле метро &#171;Проспект Просвещения&#187; к октябрю 2021 года
Для того, чтобы отопление без перебоев поступало в квартиры местных жителей, на время работ построят 533 метра трубопроводов временной теплосети. Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК СПб"

ГУП «ТЭК СПб» реконструирует участок теплосетей длиной 540 метров рядом со станцией метро «Проспект Просвещения».

Специалистам предстоит восстановить 540 метров трубопроводов теплосети диаметром 800-1000 мм. Работы будут проходить на пересечении проспекта Просвещения с проспектом Энгельса. Оплачивает реконструкцию ТЭК собственными силами.

Как объяснили в пресс-службе компании, ремонтируемый участок обеспечивает теплом 1 591 здание, из них 945 — жилые дома, 98 — детские учреждения, а 12 — учебные. Также за ним закреплены 63 школы, 58 объектов здравоохранения и 415 прочих зданий. В общей сложности, в зоне обеспечения теплосети находится около 250 тысяч петербуржцев. Реконструкция, помимо прочего, должна сделать более безопасным нахождение пешеходов возле станции метро. Завершение работ запланировано на октябрь 2021 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, сколько мостов отремонтировали в Северной столице за 2020 год.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУП «ТЭК СПБ» реконструкция теплосетей станция метро "проспект просвещения"


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Названы улицы Петербурга, которые планируют перекрывать из-за ЕВРО-2020
Петербург обогнал Москву по числу зараженных COVID за сутки
Гендиректор «Феррумленда» отделался условным сроком за хищение более 42 млн ...
ТЭК завершит реконструкцию теплосетей возле метро «Проспект ...
В аптеках возобновили продажу жизненного важного российского препарата ...
В России могут ввести уголовную ответственность за трэш-стримы
Число вакансий в Петербурге в 2020 году выросло на 17%
На Дыбенко «гадалка» взяла у пенсионерки 250 тысяч рублей за ...