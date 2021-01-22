ТЭК завершит реконструкцию теплосетей возле метро «Проспект Просвещения» к октябрю 2021 года

ГУП «ТЭК СПб» реконструирует участок теплосетей длиной 540 метров рядом со станцией метро «Проспект Просвещения».

Специалистам предстоит восстановить 540 метров трубопроводов теплосети диаметром 800-1000 мм. Работы будут проходить на пересечении проспекта Просвещения с проспектом Энгельса. Оплачивает реконструкцию ТЭК собственными силами.

Как объяснили в пресс-службе компании, ремонтируемый участок обеспечивает теплом 1 591 здание, из них 945 — жилые дома, 98 — детские учреждения, а 12 — учебные. Также за ним закреплены 63 школы, 58 объектов здравоохранения и 415 прочих зданий. В общей сложности, в зоне обеспечения теплосети находится около 250 тысяч петербуржцев. Реконструкция, помимо прочего, должна сделать более безопасным нахождение пешеходов возле станции метро. Завершение работ запланировано на октябрь 2021 года.