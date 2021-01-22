ТЭК завершит реконструкцию теплосетей возле метро «Проспект Просвещения» к октябрю 2021 года

ГУП «ТЭК СПб» реконструирует участок теплосетей длиной 540 метров рядом со станцией метро «Проспект Просвещения».
Специалистам предстоит восстановить 540 метров трубопроводов теплосети диаметром 800-1000 мм. Работы будут проходить на пересечении проспекта Просвещения с проспектом Энгельса. Оплачивает реконструкцию ТЭК собственными силами.
Как объяснили в пресс-службе компании, ремонтируемый участок обеспечивает теплом 1 591 здание, из них 945 — жилые дома, 98 — детские учреждения, а 12 — учебные. Также за ним закреплены 63 школы, 58 объектов здравоохранения и 415 прочих зданий. В общей сложности, в зоне обеспечения теплосети находится около 250 тысяч петербуржцев. Реконструкция, помимо прочего, должна сделать более безопасным нахождение пешеходов возле станции метро. Завершение работ запланировано на октябрь 2021 года.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, сколько мостов отремонтировали в Северной столице за 2020 год.