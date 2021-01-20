Стало известно, сколько мостов Петербурга отремонтировали за год

За 2020 год в городе на Неве восстановили почти тысячу метров гранитных ступеней и почти 2 тысячи квадратных метров гранитной облицовки.

Петербургский «Мостотрест» рассказал, какие работы по ремонту и содержанию мостов проводились в городе в минувшем году. В них задействовали не только проектировщики, инженеры и прочие, но и водолазы, кузнецы, механики и другие.

Так, за прошлый год в Северной столице восстановили 984 метра гранитных ступеней и 1924 квадратных метра гранитной облицовки сооружений. Также исправили 578 «квадратов» деревянных конструкций и более 90 табличек и знаков.

Кроме того, специалисты «Мостотреста» отмыли более 1,7 млн квадратных метров элементов конструкций и окрасили почти 35 тыс. «квадратов» железобетонных конструкций.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ремонт получат три набережные в 2021 году.