В Петербурге ремонт получат три набережные в 2021 году

В Северной столице планируют отремонтировать три набережные в историческом центре.

Об этом стало известно в субботу, 16 января. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, капитальный ремонт будет выполнен на набережных рек Мойки и Фонтанки, а также канала Грибоедова.

Отмечается, что также на девяти переправах города заменят асфальтобетонное покрытие. Кроме этого, планируется завершение ремонта набережной Мартынова и Володарского моста.

Что касается других проектов, то в текущем году ремонт получат Биржевый мост и Первый Елагин мост в Петроградском районе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что КГИОП остановит самовольные ремонтные работы на Витебском вокзале. Нарушителей привлекут к ответственности и в принудительном порядке обяжут восстановить лепной декор потолка, а также демонтировать металлические конструкции.