КГИОП остановит самовольные ремонтные работы на Витебском вокзале

КГИОП остановит самовольные ремонтные работы на Витебском вокзале
Исторический интерьер Витебского вокзала мог сильно пострадать от самовольных ремонтных работ. Фото: www.citywalls.ru

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский получил ответ на свой запрос в КГИОП по поводу ремонта потолка в здании Витебского вокзала, нарушающего исторический вид здания.

По информации Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), работы на Витебском вокзале действительно проводились без разрешения. Самовольный ремонт будет прекращен, а нарушителей привлекут к ответственности и в принудительном порядке обяжут восстановить лепной декор потолка, а также демонтировать металлические конструкции. Ответ ведомства Вишневский опубликовал в своем Telegram-канале.

Напомним, что на первом этаже вокзала внезапно решили сделать подвесной потолок. Как узнала gazeta.spb.ru, это было аргументировано деформацией исторической лепнины, которая могла угрожать безопасности пассажиров.

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