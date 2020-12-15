В РЖД объяснили внеплановый ремонт потолка на Витебском вокзале

В РЖД отметили, что работы классифицировались как аварийные и обсуждались с КГИОП, однако в комитете это отрицают. Фото: Google View

В РЖД отметили, что работы классифицировались как аварийные и обсуждались с КГИОП, однако в комитете это отрицают. Фото: Google View

Градозащитники Петербурга забили тревогу после ремонтных работ на Витебском вокзале. Активисты считают, что работы могут повредить исторический потолок.

В здании Витебского вокзала решили сделать подвесной потолок, скрыв тем самым аутентичную архитектуру самого старого железнодорожного вокзала в России. По предварительной информации, ремонт пришлось делать из-за протечки кровли, приведший к осыпанию лепнины. Точная причина, однако, была неизвестной.

Как узнал телеканал «Санкт-Петербург«, специалисты действительно выявили деформацию лепнины в фойе на первом этаже — состояние декора угрожало безопасности пассажиров. Главный инженер Северо-Западной региональной Дирекции РЖД Борис Корчажинский подчеркнул, что осыпаться лепнина начала от старости, а не из-за протечек.

В связи с этим было принято решение временно натянуть потолок, обезопасив помещение вокзала. Отметим, что Витебский вокзал нуждается в масштабной реставрации, которая намечена на 2023-2024 год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга согласовали с РЖД трассировку ВСМ Санкт-Петербург — Москва.