Власти Петербурга согласовали с РЖД трассировку ВСМ Санкт-Петербург — Москва

Власти Петербурга согласовали с РЖД трассировку ВСМ Санкт-Петербург &#8212; Москва
Завершить строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали планируется в 2027 году. Фото: pixabay

Смольный и РЖД утвердили проект маршута высокоскоростной железнодорожной магистрали, соединяющей Москву и Северную столицу.

Об этом в понедельник, 14 декабря, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе традиционного радиообращения. Градоначальник отметил, что важно сохранять баланс между сохранением исторического наследия и развитием новых технологических проектов, одним из которых и является строительство ВСМ.

По итогам соглашения, маршрут ВСМ будет пролегать вплотную к Великому Новгороду, что позволит подключить город к агломерации Северной столицы и Ленинградской области. Напомним, что проектировать высокоскоростную ж/д магистраль начали в этом году по поручению президента Владимира Путина. Завершить строительство планируется в 2027 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что затраты на создание ВСМ планируют сократить на 300 млрд рублей.

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