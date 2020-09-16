Затраты на строительство ВСМ Москва — Петербург планируют сократить на 300 млрд

Пересмотренное финансирование пока еще не утвердили. Фото: pixabay.com

Пересмотренное финансирование пока еще не утвердили. Фото: pixabay.com

«Российские железные дороги» и Министерство транспорта РФ разработали проект по сокращению финансирования строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая свяжет Москву и Санкт-Петербург.

В РЖД и правительственном ведомстве решили отказаться от создания дорогостоящий подходов к двум столицам. Пересмотр проекта помог сократить финансирование на 300 миллиардов рублей. Таким образом, общая стоимость создания ВСМ снизится с 1,7 трлн до 1,4 трлн рублей.

Предполагается, что этот план осуществим, если комплексная модернизация инфраструктуры коснется не всей протяженности ВСМ, а только 630 километров, пишет издание «Коммерсантъ». Напомним, что строительство ВСМ намереваются разделить на три этапа: Москва — Крюково, Крюково — Обухово и Обухово — Санкт-Петербурга. Первый участок возьмет на себя в финансовом отношении Минтранс, а участок от Обухово до Северной столице — РЖД.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил с главой банка ВТБ Андреем Костиным вопрос развития Пулково и строительства Восточного диаметра.