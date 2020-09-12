Беглов обсудил с Костиным развитие Пулково и строительство ВСД

Губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с президентом – председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным. Стороны обсудили планы по реализации нескольких проектов.

Среди тем обсуждения оказалось развитие аэропорта Пулково, строительство Широтной магистрали скоростного движения (ВСД) и другие инвестиционные проекты.

Отметим, что при сотрудничестве с банком город уже реализовал несколько крупных транспортных проектов. Речь идет, в том числе о Западном скоростном диаметре и новом терминале Пулково.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что ЗСД станет частью Широтной магистрали скоростного движения в Петербурге. Трасса длиною 27,4 километра свяжет северную и юго-восточную части Санкт-Петербурга. Она протянется вдоль промышленного пояса южной планировочной зоны, пересекая Мурманское шоссе в районе федеральной трассы «Кола».