ЗСД станет частью Широтной магистрали скоростного движения в Петербурге

Подключение запланировано севернее развязки с Благодатной улицей, сам новый участок пройдёт по территории Кировского, Московского и Фрунзенского районов Северной столицы. Фото: Baltphoto

Подключение запланировано севернее развязки с Благодатной улицей, сам новый участок пройдёт по территории Кировского, Московского и Фрунзенского районов Северной столицы. Фото: Baltphoto

Главгосэкспертиза РФ утвердила проект присоединения Западного скоростного диамтреа (ЗСД) к Широтной магистрали скоростного движения в Северной столице.

Об этом в четверг, 27 августа, сообщили в пресс-службы государственной организации. Трасса длиною 27,4 километра свяжет северную и юго-восточную части Санкт-Петербурга. Шестиполосная магистраль протянется вдоль промышленного пояса южной планировочной зоны, пересекая Мурманское шоссе в районе федеральной трассы «Кола».

Широтная магистраль будет отличаться наличием переправы через Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц рядом с Финляндским железнодорожным мостом. Таким образом будут соединены районы на противоположных берегах реки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Главгосэкспертиза утвердила проектную стоимость реставрации Биржи. Планируется, что по окончании работ там появится филиал Эрмитажа.