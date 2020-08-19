Главгосэкспертиза утвердила сметную стоимость реставрации Биржи

Петербургский филиал Главгосэкспертизы одобрил сметную стоимость второго этапа реставрации здания Биржи, которое будет использовать Эрмитаж под музей.

Об этом стало известно в среду, 19 августа. Как сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы, биржа была построена на стрелке Васильевского острова по проекту французского архитектора Жана Франсуа Тома де Томона. Возведение биржи началось в 1805 году и было прервано во время войны с Наполеоном.

Здание в стиле классицизма построено с двумя ростральными колоннами, которые украшают ростры кораблей. Автором фигуры морского божества стал Жозефа Камберлен, а остальные создал Жак Тибо. Биржа была внесена в список объектов культурного наследия федерального значения.

При этом подрядчик, который выполнит реставрационные работы, пока не найден. Эрмитаж расторг контракт с последним, который согласился за 240 дней отреставрировать фасады, кровлю, стилобат и основной объем здания, а также обновить инженерные сети и гидроизоляцию. Работы оценивались в 284 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Эрмитаж расторг контракт с подрядчиком реставрации здания Биржи.