В Петербурге выдали первую сотню разрешений на размещение выносных столиков у ресторанов

В Петербурге выдали первую сотню разрешений на размещение выносных столиков у ресторанов. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

В Петербурге выдали первую сотню разрешений на размещение выносных столиков у ресторанов. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Упрощённый порядок размещения уличной мебели при кафе будет действовать в этом году с 1 мая по 15 октября. С 1 апреля Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга принимает заявления от рестораторов.

Заявка подаётся в Личном кабинете на сайте КИО. Получить разрешение также можно на сайте. Разрешения выдаются бесплатно.

Порядок получения разрешения тот же самый, что был разработан летом прошлого года. Упрощённый порядок был придуман для поддержки рестораторов при коронавирусе.

Упрощённая выдача разрешения представляет собой разрешение на установку сезонного кафе без включения участка в схему размещения НТО. Выносные столики будут считаться уличной мебелью.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рестораторы Петербурга сообщили о росте цен в меню перед стартом турсезона.