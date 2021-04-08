Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов по собственному желанию сложил полномочия

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подал в отставку. Об этом он сообщил у себя в социальной сети Instagram.

По словам Морозова такое решение он принял в связи с тем, что намерен баллотироваться в Государственную думу. Бывший губернатор уверен, что в Госдуме он будет гораздо полезнее, нежели в регионе.

По словам чиновника, его желание перейти в парламент Российской Федерации обусловлено тем, что он хочет продвигать на федеральном уровне проекты развития Ульяновского региона.

До того, как Морозов посвятил себя политике, он работал в правоохранительных органах, отмечается, что при этом занимал посты руководителей. В декабре 2000-ого он стал главой города Димитровграда. Через четыре года Сергей Морозов был избран главой администрации Ульяновской области. А еще два года спустя возглавил регион.

Напомним, что Сергей Морозов руководил регионом в течение 16 лет.

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