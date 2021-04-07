Глава Тувы Шолбан Кара-оол ушел в отставку по собственному желанию

Глава Тувы Шолбан Кара-оол ушел в отставку по собственному желанию
Путин назначил врио главы Тувы. Фото: kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял отставку главы Тувы Шолбна Кара-оола. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава республики Тыва подал заявление об уходе по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности назначен Владислав Ховалыг, который с 2008 в течение десяти лет был мэром Кызыла.

Сообщается, что российский лидер провел встречу с Ховалыгом в онлайн-режиме, где уверял бывшего мэра Кызыла, что ему стоит немедленно браться за дела республики, которую он знает наизусть.

Владислава Ховалыгу Путин назвал опытным управленцем и пожелал удачи в предстоящей работе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 26 марта вступил в силу указ, по которому Олег Мельниченко стал временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. Напомним, что ранее этот пост занимал Иван Белозерцев.

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