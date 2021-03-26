Не просто точка на карте: Олега Мельниченко Путин назначил врио губернатора Пензенской области

Государственного деятеля Олега Мельниченко назначили временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. Об этом говорится в указе президента Российской Федерации Владимира Путина.

В Ново-Огарево Путин в дистанционном режиме связался с Олегом Мельниченко. Президент заявил, что будучи в Москве, Мельниченко вряд ли забыл родную Пензу, поэтому должен справиться с ответственностью, которая ложится на плечи первого лица области.

В свою очередь Мельниченко объяснил, что Пензенская область для него не просто точка на карте, а место где он родился и вырос, поэтому постарается оправдать доверие.

С 26 марта вступает в силу указ, по которому Олег Мельниченко становится врио Пензенской области.

Напомним, что ранее этот пост занимал Иван Белозерцев.

Однако теперь он отправлен в отставку в связи с утратой доверия. Бывший чиновник обвиняется в получении взяток в особо крупном размере за покровительство при заключении госконтрактов.

Известно, что полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представит Олега Мельниченко в Пензе в 27 марта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Президент России Путин предложил ввести кешбэк на туры для студентов и школьников.