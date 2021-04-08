На КАД рядом с развязкой с Шафировским проспектом освободили две полосы после ДТП с фурой

Внутреннее кольцо КАД перед развязкой с Шафировским проспектом освободили от опрокинувшейся фуры. На данный момент свободны две полосы.

По информации ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 19:00 на участок кольцевой автодороги прибыла тяжелая спецтехника. Перевернувшийся грузовик с прицепом удалось поднять и сдвинуть ближе к обочине. Сейчас водители могут объехать место ДТП по третьей и четвертой полосам.

Поврежденная фура ожидает эвакуации. Между тем, автомобилисты по-прежнему стоят в пробке перед местом происшествия. Дорожный затор на данный момент составляет около шести километров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фура с прицепом перекрыла КАД в районе развязки с Шафировским проспектом. Водитель большегруза потерял управление, в результате чего фура опрокинулась на проезжую часть. Машина полностью заблокировала проезд по первой, второй, третьей и четвертой полосам. Автомобили объезжали фуру по полосе безопасности.