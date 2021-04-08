Осадки и сильный ветер обрушатся на Ленобласть в пятницу

Дождь с мокрым снегом и усиление ветра прогнозируются в Ленинградской области в пятницу, 9 апреля.

Согласно прогнозу «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами, особенно на востоке региона, будет идти мокрый снег. А днем жителей Ленобласти ждет умеренный дождь с мокрым снегом.

Ночью подует западный, юго-западный ветер. Он будет умеренным, но с наступлением дня его порывы могут доходить до сильного.

Ночью температура воздуха опустится до -1…-6 градусов. Днем потеплеет до +4…+9 градусов.

При этом ночью и утром на дорогах образуется гололедица. Атмосферное давление особо не изменится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев предупредили о сильном ветре до 18 метров в секунду.