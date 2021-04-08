Петербуржцев предупредили о сильном ветре до 18 метров в секунду

В Северной столице сегодня, 8 апреля, начнется сильный ветер, который не утихнет и завтра. Его порывы достигнут 18 метров в секунду, сообщили в городском управлении МЧС.

По данным «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня начиная с 14-17 часов усилится северо-западный, западный ветер. Он разгонится до 14 метров в секунду.

Завтра, 9 апреля, в городе на Неве будет бушевать южный, юго-западный ветер. Скорость ветра составит 8-13 метров в секунду, однако в отдельных районах он будет разгоняться до 15-18 метров в секунду.

В целом в пятницу будет облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня начнется дождь. Ночью подморозит до -1…-3 градусов, а днем воздух прогреется до +5…+7 градусов. Водителей также предупредили об утренней гололедице на дорогах.

Спасатели напомнили петербуржцам, что во время ветра нужно закрыть окна, отогнать машину в гараж или переставить в безопасное место. На улице следует обходить рекламные щиты, дома с неустойчивой кровлей и деревья.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что снег останется в Петербурге еще на три дня.